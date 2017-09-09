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Уфа   °

В Башкортостане на Театральном йыйыне фестиваля «Туганлык» абсолютным чемпионом стал гость

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 9 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане впервые прошел Театральный йыйын участников Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык». Мероприятие состоялось около села Таусенгирово Кармаскалинского района в формате сабантуя.

Главным спортивным состязанием события стала национальная борьба куреш. В трех весовых категориях были определены по три победителя, также назвали имя абсолютного чемпиона. В итоге нескольких раундов им стал актер Хакасского национального драматического театра им. А. Топанова Андрей Тюкпиеков. Именно он получил главный приз — барашка. Свой приз победитель сразу передал в детский сад Кармаскалинского района.

В Театральном йыйыне приняли участие по пять представителей от каждого из девяти театров — участников фестиваля. При входе на территорию гостей встречали девушки в национальных костюмах. Были установлены юрты для приема гостей. После ритуала омовения рук из медных кумганов их угостили кумысом и бузой, блюдами башкирской кухни.

Девять всадников торжественно внесли на площадь праздника флаги всех стран и регионов-участников. Гостей поздравили министр культуры РБ Амина Шафикова, глава Кармаскалинского района Фанзиль Чингизов. Конкурсы и национальные игры были организованы между смешанными актерскими командами. Актеры смогли посоревноваться в турнире по стрельбе из лука и в конкурсе на лучшее исполнение башкирской плясовой.

«Большая благодарность администрации Кармаскалинского района, которая помогла нам организовать праздник на самом высоком уровне. Театральный йыйын прошел отлично, и даже лучше, чем планировалось. Все актеры сдружились, сплотились. А дождь пошел только тогда, когда мы всё завершили и выехали в город», — отметил и.о. председателя Союза театральных деятелей РБ Хурматулла Утяшев.

В программе также были зоны для детских развлечений, выставки-продажи блюд национальной кухни, концертные выступления местных самодеятельных артистов.

VI Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» проходит в Уфе с 7 по 14 сентября.

Теги: Туганлык, фестивали
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