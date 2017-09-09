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Названы лауреаты Международной премии имени Фазиля Искандера

КУЛЬТУРА

УФА, 9 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Названы лауреаты Международной премии имени Фазиля Искандера. Это писатель Эдуард Русаков, поэтесса Ганна Шевченко и сценарист Аслан Галазов. Литературные награды вручили в субботу, 9 сентября, в Центральном доме литераторов, сообщает ТАСС.

«В наше смутное время именно такие искандеровские качества как доброта и порядочность становятся для истинного таланта определяющими. Каждый из лауреатов премии обладает какой-то искандеровской черточкой. А все вместе они — великолепный сгусток высочайшего таланта, зрелого мастерства и непридуманной новизны», — цитирует агентство президента Русского ПЕН-центра, председателя жюри Евгения Попова.

Справка. Лучшим в номинации проза назван Эдуард Русаков из Красноярска за книгу «Майский сон о счастье». В поэтической номинации победу одержала Ганна Шевченко из Москвы за ее книгу «Обитатель перекрестка». В номинации киносценарий премии удостоен Аслан Галазов из Владикавказа за рукопись сценария «Детство Чика».

Теги: премии, Фазиль Искандер
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