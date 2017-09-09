В воскресенье в Башкирии пройдёт первый снег

УФА, 9 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В воскресенье, 10 сентября, в Башкирии ожидается первый снег с дождем, сообщает Башгидромет.

По данным синоптиков, в ближайшие дни на востоке Приволжского федерального округа будет формироваться циклон, что приведет к ухудшению погодных условий в республике. Ночью 9 сентября – дожди, местами сильные, днем интенсивность дождей ослабнет, температура воздуха понизится до 12-17°С.

10-11 сентября в тыловой части этого циклона на территорию республики будет поступать арктическая холодная воздушная масса, поэтому ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до +2,+7°С, при прояснениях в воздухе и на поверхности почвы заморозки до 0,-5°С, днем не выше 7-12°С тепла. Небольшие и умеренные дожди, ночью местами со снегом, пройдут в большинстве районов республики. Днем 11 сентября с ростом атмосферного давления осадки сохранятся лишь местами.