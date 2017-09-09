В Уфу на фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» приедут молодые таланты

УФА, 9 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе, в Государственном концертном зале «Башкортостан», с 14 по 16 сентября состоится III фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…». По традиции, участниками концерта станут Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова и молодые таланты — лауреаты международных конкурсов.

14 сентября будут солировать девятилетняя пианистка из Японии Шио Окуи и 16-летний скрипач из Швеции, победитель I Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова Даниэль Лозакович.

15 сентября с оркестром выступит молодой уфимский пианист, обладатель II Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева Тимофей Владимиров.

16 сентября зрителям продемонстрируют фильм Чарли Чаплина «Малыш» с живым музыкальным сопровождением. Соло исполнит известный российский музыкант, трубач и телеведущий Вадим Эйленкриг.

Напомним, I Международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» состоялся в Уфе в сентябре 2015 года. Музыкальный проект, который проходит во многих городах России и зарубежья, организуется при поддержке главы Башкортостана Рустэма Хамитова.