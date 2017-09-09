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Жюри фестиваля «Туганлык» возглавляет Рифкат Исрафилов

КУЛЬТУРА

Жюри фестиваля «Туганлык» возглавляет Рифкат Исрафилов Фото: Айгиз Баймухаметов

Жюри фестиваля «Туганлык» возглавляет Рифкат Исрафилов Фото: Айгиз Баймухаметов

УФА, 9 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Жюри VI Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» возглавляет известный режиссер, художественный руководитель Оренбургского областного драматического театра им. М. Горького, народный артист и заслуженный деятель искусств РФ Рифкат Исрафилов (Оренбург).

Ранее «Башинформ» сообщал, что жюри возглавит художественный руководитель театра Российской Армии, режиссер, театральный педагог, актер, народный артист России Борис Морозов. Однако, по информации организаторов, он не смог приехать в Уфу по семейным обстоятельствам.

В составе жюри также работают видные деятели искусства — драматург, член правления Союза турецких писателей Тунджэр Джюдженоглу (Турция); художественный руководитель ГБАТД им. Х. Намсараева, народная артистка Бурятии, заслуженный работник культуры РФ Эржена Жамбалова (Улан-Удэ) и легендарная актриса, народная артистка СССР Гюлли Мубарякова (Уфа).

В первый фестивальный день 7 сентября жюри посмотрело спектакль «Антигона» Башкирского театра драмы им. М. Гафури, 8 сентября — спектакль «Алып пил тараан» Хакасского национального драмтеатра им. А. Топанова.

В программе фестиваля произошли изменения. Как сообщили организаторы, к сожалению, Городской театр мэрии Стамбула из Турции не смог приехать на «Туганлык».

9 сентября в рамках фестиваля «Туганлык» пройдет Театральный йыйын в Кармаскалинском районе. Вечером в Уфимском театре «Нур» будет показан конкурсный спектакль «Кыямат» по роману «Плаха» Чингиза Айтматова Государственного молодежного театра «Учур» (Киргизия).

Обсуждения спектаклей, показанных накануне, проходят каждый день в Президент-отеле.

Теги: фестивали
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