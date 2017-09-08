На ипподроме «Акбузат» установлен рекорд приза Проталинки

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

На уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова прошел очередной спортивный беговой день с розыгрышем традиционных и открытых призов.

Заезд, в котором разыгрывался традиционный приз Проталинки для кобыл рысистой породы двухлетнего возраста на дистанции 1600 метров, вызвал огромный интерес своим азартом и зрелищностью. Этот приз учрежден в память о выдающемся представителе отечественного конного спорта ‑ кобыле Проталинки, которая первой в истории России показала резвость меньше двух минут 15 секунд в двухлетнем возрасте, позже стала победителем самых престижных призов. Старт прошел очень кучно. Очень скоро вперед вырвались две гнедые кобылы ‑ Формула с Владимиром Портным и Магия Лок с Ильдусом Шархабдуллиным. Через полкруга эта пара лидеров стала отрываться от основной группы участников. Первые же 500 метров были пройдены за очень высокое время ‑ 31,2 секунды. Стало понятным, что, возможно, победитель покажет рекордное время. Формула и Магия Лок шли почти рядом до самой финишной прямой. Формула смогла выдержать настойчивые атаки Магии Лок и финишировать первой с выдающимся результатом в две минуты 7,2 секунды. Итак, установлен новый рекорд приза Проталинки! Прежний рекорд (две минуты 9,6 секунды) продержался с 2013 года и был установлен Виталием Секисовым на кобыле Сорбонне. Магия Лок отстала от победителя на полсекунды. Следом финишировали Геральдика РМ, Плазма и Парма, которые очень заметно улучшили свои личные показатели.

Интересным выдался и розыгрыш еще одного престижного приза, который назван в честь выдающейся представительницы орловских рысаков ‑ кобылы Былой Мечты, от которой произошли многие чемпионы и рекордсмены. Заезд проходил на классической дистанции. В нем участвовали кобылы орловской породы двухлетнего возраста. Первенство со старта захватила темно-серая кобыла Покорная, которой управляла Наталья Абсаликова. Очень скоро в борьбу за лидерство вступила вороная кобыла Габриэлла с наездником Михаилом Машинцом. Поначалу казалось, что они добъются успеха, но переход Габриэллы на галоп в начале финишной прямой похоронил ее шансы на первое место. Победителем приза Былой Мечты стала Покорная, которая прошла дистанцию за две минуты 24,3 секунды. Второй к финишу подошла Габриэлла, отставшая от лидера на 0,2 секунды. Последующие места заняли Виспа, Светлая Улыбка, Купава и Непоседа. Примечательно, что сразу пять участников смогли улучшить свои личные достижения.

Приз имени Локотского конного завода для рысаков трехлетнего возраста на дистанции 2400 метров заслуженно достался гнедому жеребцу Неформалу. К победе его привел мастер-наездник Дмитрий Кочетулин. Этот заезд отличался тем, что в нем участвовали сразу четыре мастера. Именно между ними и развернулась борьба за приз. Почти на протяжении всей дистанции шла напряженная соперничество между жеребцом Стингом Локом, которым управлял Владимир Матусевич и жеребцом Неформалом с Дмитрием Кочетулиным. Первая пара была чуть впереди и, казалось, должна победить. Но Стинг Лок к концу заезда начал уставать, снизил резвость и пропустил вперед не только Неформала, но и вороную кобылу Гадалку Лок с Лизой Матусевич ‑ представительницей женской половины своего же семейства. Неформал показал высокий результат в три минуты 11 секунд ровно. Гадалка Лок отстала на 0,3 секунды и еще через полсекунды финишировал Стинг Лок.

Состоялись заезды, в которых лошади трехлетнего возраста рысистых пород боролись за открытые призы на классической дистанции.

В первом из них победу на темно-гнедом жеребце Реквием Ди Гас одержал молодой наездник Айнур Гайфуллин. Время победителя составило две минуты 9,1 секунды.

Еще два Открытых приза завоевали темно-гнедая кобыла Камалия с Александром Бузановым и вороной жеребец Кубрик с опытнейшим Александром Машинцом. Они прошли дистанцию за две минуты 12,1 секунды и две минуты 25,1 секунды, соответственно.