В Уфе проходит Марафон классической музыки Фото: Альберт Загиров











В Уфе проходит Марафон классической музыки Фото: Альберт Загиров

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе в парке им. В.И. Ленина (им. Матросова) под дождем проходит заключительный концерт Марафона классической музыки. Открыл программу Духовой оркестр Городского дворца культуры г. Уфы (худрук Борис Вассимирский). Впервые в Уфе выступают екатеринбургский Танцующий оркестр «Уралбэнд» (худрук Александр Павлов) и Концертный духовой оркестр г. Чебоксары (худрук Владимир Петров).

«У всех позитивные эмоции. Уровень музыкантов профессиональный, — говорит уфимский музыкант Искандер Гафаров. — Подбор музыки хороший, это доступная для восприятия, популярная музыка».

На концерте звучат хиты классической музыки Хачатуряна, Гершвина, Пьяццоллы и других авторов. Несмотря на плохую погоду, людей много и никто не расходится.

Уникальный музыкальный проект Марафон классической музыки объединил девять городов: Уфу, Казань, Оренбург, Орск, Октябрьский, Нефтекамск, Стерлитамак, Ишимбай, Салават. В путешествие по городам России отправились восемь духовых оркестров, за время Марафона они проехали почти восемь тысяч километров. Около 250 артистов исполнили инструментальные и вокальные произведения композиторов-классиков и романтиков, авангардные опусы современников, джаз.

Марафон классической музыки организован компанией «Уфанет». В этом году он стартовал 10 августа в Оренбурге, далее эстафету приняли жители Орска, Казани, Октябрьского, Нефтекамска, Салавата, Стерлитамака, Ишимбая, Мелеуза и Дюртюлей.