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Уфа   °

Спектакль Молодежного театра Башкортостана покажут на Всероссийском фестивале в Самаре

КУЛЬТУРА

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Национальный молодежный театр РБ им. М. Карима примет участие в фестивале театров для детей и молодежи «Золотая репка». 11 сентября на сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького коллектив представит свою постановку «Гроза» по пьесе Александра Островского. Режиссер – Ирина Зубжицкая (г. Санкт-Петербург), выпустившая в прошлом театральном сезоне на сцене Молодежного театра «Три сестры» Антона Чехова.

«Инициаторами поездки уфимского театра в Самару стали сами организаторы фестиваля, попросившие привезти на конкурс именно «Грозу», — сообщили в пресс-службе театра. — Ранее постановка уже участвовала в других театральных фестивалях и получила дипломы в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший дуэт», «Лучшая женская роль», «Лучший спектакль».

Спектакль «Гроза» рассказывает о жизни провинциального городка. Царящая в нем атмосфера бездуховности, насилия и рабства гнетет главную героиню Екатерину. Тема природы греха основательно раскрыта режиссером вне времени.

В последний раз НМТ РБ им. М. Карима принимал участие в фестивале «Золотая репка» в 2010 году со спектаклем «Ночевала тучка золотая». Увидеть постановку «Гроза» в Уфе зрители смогут уже 27 сентября.

Теги: театр
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