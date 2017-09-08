Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.99

EUR 68.69

10 сентября Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии за первую неделю работы онлайн-консультантом воспользовались около 500 жителей

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане на сайте Республиканского центра социальной поддержки населения продолжает работу онлайн-консультант, который позволяет жителям максимально полно узнать о своих правах на государственную социальную помощь. Ответив на вопросы анкеты о своем возрасте, социальном статусе, семейном положении и жизненных обстоятельствах, пользователь сможет получить информацию о социальных выплатах, гарантированных законодательством в области социальной поддержки граждан.

В пресс-службе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ пояснили, что информация, которую посетитель сообщает о себе, анализируется на условиях анонимности, это гарантирует защиту персональных данных. Онлайн-консультант самостоятельно определит, к какой категории льготников относится анкетируемый и члены его семьи, рассчитает прожиточный минимум в зависимости от возрастного состава семьи для определения права на адресную социальную помощь.

Подробную информацию о социальных выплатах можно получить, перейдя по ссылке «Подробнее», расположенной напротив наименования предлагаемой меры социальной поддержки.

«За первую неделю работы онлайн-консультанта новым сервисом уже воспользовались около 500 граждан республики. Преимущество нового интерактивного консультанта в том, что каждый пользователь может оставить здесь свои пожелания по поводу улучшения работы данного информационного ресурса. В наших дальнейших планах – выдача онлайн-консультантом ответов, по какой именно причине гражданин не имеет право на получение того или иного вида пособия», — поделился директор Республиканского центра социальной поддержки населения Николай Калмацкий.

Теги: социальная защита, онлайн-консультант
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть