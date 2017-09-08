В Башкирии за первую неделю работы онлайн-консультантом воспользовались около 500 жителей

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане на сайте Республиканского центра социальной поддержки населения продолжает работу онлайн-консультант, который позволяет жителям максимально полно узнать о своих правах на государственную социальную помощь. Ответив на вопросы анкеты о своем возрасте, социальном статусе, семейном положении и жизненных обстоятельствах, пользователь сможет получить информацию о социальных выплатах, гарантированных законодательством в области социальной поддержки граждан.

В пресс-службе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ пояснили, что информация, которую посетитель сообщает о себе, анализируется на условиях анонимности, это гарантирует защиту персональных данных. Онлайн-консультант самостоятельно определит, к какой категории льготников относится анкетируемый и члены его семьи, рассчитает прожиточный минимум в зависимости от возрастного состава семьи для определения права на адресную социальную помощь.

Подробную информацию о социальных выплатах можно получить, перейдя по ссылке «Подробнее», расположенной напротив наименования предлагаемой меры социальной поддержки.

«За первую неделю работы онлайн-консультанта новым сервисом уже воспользовались около 500 граждан республики. Преимущество нового интерактивного консультанта в том, что каждый пользователь может оставить здесь свои пожелания по поводу улучшения работы данного информационного ресурса. В наших дальнейших планах – выдача онлайн-консультантом ответов, по какой именно причине гражданин не имеет право на получение того или иного вида пособия», — поделился директор Республиканского центра социальной поддержки населения Николай Калмацкий.