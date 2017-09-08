Неделя глазами СМИ: Справиться с урожаем, факт поборов подтвердился, рожай и переводись на бюджет Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Неделя глазами СМИ: Справиться с урожаем, факт поборов подтвердился, рожай и переводись на бюджет Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Справиться с урожаем

7 сентября глава Башкортостана Рустэм Хамитов совершил рабочую поездку в Чишминский район. Он посетил сырьевую базу Чишминского маслоэкстракционного завода в селе Шингак-Куль. В год через эту базу проходит 120-150 тысяч тонн подсолнечника, сырьё поступает из Башкортостана, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областей. Завод выпускает подсолнечное масло, шрот и другие продукты. На территории базы построен суперсовременный элеватор. Инвестиции в реконструкцию завода составили 4 млрд рублей, сообщил «Башинформ». На очереди строительство цеха фасовки растительных масел. «Часто проезжаю мимо завода, смотрю — всё уже по-новому, современно, индустриальный пейзаж, — отметил Рустэм Хамитов. — Желаю вам успехов и, конечно, справиться с новым урожаем».

На полях «Агро-Альянса» глава региона ознакомился с ходом уборки сахарной свеклы. Здесь ожидают хороший урожай — 550 тысяч тонн. Рустэм Хамитов оценил возможности новой техники, обсудил вопросы расширения производства.

3 сентября Рустэм Хамитов побывал на полях СПК «Базы» Чекмагушевского района, где традиционно демонстрируется высокая урожайность зерновых. В этом году она составляет 51,1 ц/га. «Сзади меня поле — по оценкам урожай здесь 80 ц/га. Это рекордные цифры», — отметил руководитель республики.

В регионе уборка завершена на 2/3 посевных площадей, намолочено 2,5 млн тонн зерна при средней урожайности 22,5 ц/га.

Лил ливень, не жалел

В понедельник, 4 сентября, в Уфе прошел мощный ливень, за два часа выпала двухмесячная норма осадков. Как сообщил «Башинформ», в результате были подтоплены здания и дороги, ушли под воду автомобили, город встал в 10-балльных пробках. Из-за подтопления ливневыми водами до 10 сентября приостановлена работа МФЦ на улице 50 лет СССР. Из здания было откачано 145 куб. воды.

Основной удар стихии пришелся на Ленинский, Кировский и Октябрьский районы. Восстановление объектов потребует миллионных расходов, отметили в РБК-Уфа.

ГТРК «Башкортостан» сообщила о гибели человека в дождевом потоке. Вечером 4 сентября на улице Кольской было обнаружено тело мужчины с возможными признаками утопления.

Чиновников наказали

Минлесхоз РБ и подведомственное ему управление лесничествами не принимали мер по взысканию долгов с арендаторов лесных участков, выяснила прокурорская проверка. Уфимский фанерно-плитный комбинат задолжал более 1 млн рублей, но чиновники своевременно не направили претензию и не обратились в суд. Ведомство неэффективно расходовало бюджетные средства, выделенные на постановку лесных участков на кадастровый учет. За нарушение порядка заключения контрактов бывшего сотрудника Минлесхоза и руководителя фирмы «Землеотвод и оценка» оштрафовали на 20 тысяч рублей каждого. Трех начальников отделов ведомства и юрисконсульта управления лесничествами привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщила газета «Республика Башкортостан».

Большая реконструкция…

В уфимском парке «Кашкадан» началась масштабная реконструкция, сообщил телеканал «Вся Уфа». Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды». Вначале изменения коснутся центральной части парка. Будет создана живописная центральная аллея, с которой откроется вид на озеро. При этом часть парка останется доступна для горожан.

…и капитальный ремонт

В пятницу начался капитальный ремонт автодороги Уфа — Аэропорт на участке от трассы М5 до проспекта Салавата Юлаева, включая автодорожный мост через реку Белую. Движение транспорта здесь ограничивается на месяц, сообщила газета «Вечерняя Уфа».

Рожай и переводись на бюджет

Минобразования России утвердило приказ о том, что ставшие молодыми мамами студентки могут перевестись с коммерческого на бюджетное отделение, сообщила «Молодежная газета». Для этого у студентки не должно быть академической задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате. Сейчас такими льготами могут воспользоваться студенты, потерявшие одного или обоих родителей; дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей; студенты до 20 лет с родителем-инвалидом I группы.

Сертификаты для туристов-пенсионеров

В Башкортостане пенсионерам и инвалидам начали выдавать сертификаты на оплату части стоимости путевок по программе социального туризма. В рамках социального тура участники программы смогут отдохнуть у себя в республике, Краснодарском крае, Крыму, отправиться в путешествие по «Золотому кольцу». Сертификаты выдают в филиалах Республиканского центра соцподдержки населения по месту регистрации, сообщил «Башинформ».

Странные имена под запретом

Депутаты Госсобрания РБ подготовили проект поправок в Семейный кодекс республики, которые регламентируют выбор родителями имени ребенка. После вступления закона в силу нельзя будет называть ребенка цифрами, буквенно-цифровыми обозначениями, числительными, символами, бранными словами. Ребенку присваивается фамилия отца или двойная фамилия, образованная от фамилий отца и матери. В апреле 2017 года аналогичный закон приняли на федеральном уровне, сообщил РБК-Уфа.

Восточный выезд профинансирует Банк БРИКС

Президент России Владимир Путин, подводя итоги саммита БРИКС, проходившего 4-5 сентября в китайском Сямэне, сообщил, что по линии Нового банка БРИКС подготовлены крупные инвестпроекты, среди них строительство дороги в Уфе — Восточного выезда, объединяющего трассы М7 и М5 напрямую через город. НБР внесет долю правительства Башкирии в 4,5 млрд рублей, говорится в материале «Башинформа».

Также Путин сообщил, что встречался с главой «Роснефти» Игорем Сечиным и владельцем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым по вопросу судебных разбирательств между компаниями. «Я очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения», — отметил Путин.

Управлять семьей

В Башкортостане на базе Минтруда появится Управление семейной политики, сообщила газета «Кызыл тан». По мнению главы ведомства Ленары Ивановой, создание Управления семейной политики позволит оптимально организовать работу министерства, направленную на выполнение новых задач по созданию единой системы сопровождения семей и реализации государственной семейной политики. Предположительно, новое подразделение заработает 1 ноября 2017 года.

Факт поборов подтвердился

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы завершила проверку по факту поборов в школе. В августе ГТРК «Башкортостан» рассказала о том, что подростку предложили сменить учебное заведение из-за отказа его родителей покупать рабочие тетради и оплачивать ремонт. После показа сюжета к проверке информации подключились правоохранители. Работники школы отрицали факт поборов, однако прокуратура выяснила, что с родителей собирали деньги за косметический ремонт и охранные услуги.

На родном языке

Министерство образования РБ организовало «горячую линию» по вопросам, связанным с изучением родного языка, сообщила газета «Башкортостан». За разъяснениями можно обращаться по телефонам: (347) 218-03-52, 218-03-53.

Подготовка к фольклориаде

8 сентября глава РБ Рустэм Хамитов подписал Указ о проведении в 2020 году в Башкортостане VI Всемирной фольклориады. Документ подписан для обеспечения эффективной организации подготовки к этому событию, сообщил телеканал БСТ. До 1 ноября 2017 года Правительству РБ поручено разработать и утвердить план мероприятий и составы рабочих групп оргкомитета. Решение о проведении Всемирной фольклориады в Башкортостане было принято в октябре 2015 года на Всемирном конгрессе и Генеральной Ассамблее Международного совета организации фольклорных фестивалей и традиционных искусств.

Туганлык

7 сентября в Уфе открылся VI Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык». Церемония открытия состоялась на площади перед Башдрамтеатром. Председатель жюри фестиваля худрук Оренбургского драмтеатра Рифкат Исрафилов, приветствуя участников, вспомнил предысторию фестиваля «Туганлык», идея которого родилась в 1991 году в кабинете тогдашнего главы Союза театральных деятелей Михаила Ульянова. Форум собрал творческие коллективы из Хакасии, Киргизии, Дагестана, Азербайджана, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Казахстана, Татарстана и Башкортостана. Фестиваль продлится до 14 сентября, сообщил «Башинформ».