Делегация Башкирии участвует в VIII всероссийской выставке-форуме «Вместе - ради детей!» в Мурманске Фото: администрация Уфы Делегация Башкирии участвует в VIII всероссийской выставке-форуме «Вместе - ради детей!» в Мурманске Фото: администрация Уфы

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Делегация Башкортостана участвует в VIII всероссийской выставке-форуме «Вместе — ради детей!» в Мурманске. Официальное открытие состоялось накануне в городском Ледовом дворце.

Это мероприятие — ежегодная федеральная диалоговая площадка для специалистов, занимающихся вопросами семейного неблагополучия и социального сиротства, социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом, профилактики безнадзорности и преступности несовершеннолетних поддержки семей с детьми-инвалидами, социализации детей-инвалидов.

В 2014 году участников этого представительного всероссийского форума принимала Уфа. В этом году выставка-форум «Вместе — ради детей!» собрала в Мурманске около 700 специалистов из 63 регионов, в том числе из Башкортостана. Делегацию республики возглавляет министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова. Ее сопровождают директор Республиканского центра социальной помощи семье и детям Илюса Идрисова и заведующая отделением социальной помощи семье и детям Калининского района Уфы Альбина Раянова. В состав делегации также входят начальник отдела профилактики социального сиротства Управления по опеке и попечительству Уфы Ильмир Ганиев, директор столичного центра помощи «Журавушка» Наталья Казбан, заведующий отделом по работе с кровными семьями уфимского центра «Семья» Анна Сальманова и ее коллега учитель-дефектолог Люция Киямова, заведующая отделом профилактики отказов от новорожденных центра «Саторис» Альбина Пудова. Их задача — изучить опыт регионов в работе с различными категориями семей с целью дальнейшего внедрения инновационных технологий на территории республики. В программе — посещение организаций социального обслуживания семей Мурманской области, участие в дискуссионных, диалоговых площадках, круглых столах, мастер-классах и заседаниях клубов профессионального мастерства.

«В рамках деловой программы форума работает интерактивная выставочная площадка города Уфы, на которой наши специалисты демонстрируют свои наработки, — говорит пресс-секретарь Минтруда Роза Кузьменко. — В частности, представители органов опеки демонстрируют коллегам из других российских регионов итоги реализации социального проекта «Сохраните счастье в доме!», который был реализован на территории Уфы при софинансировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2016-2017 годы. В проекте приняли участие более 300 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в группе риска по лишению родительских прав. В рамках этого проекта уфимские специалисты провели реабилитационную работу с семьями, что позволило более 80% семей из целевой группы перевести из кризисного на базовое сопровождение».

Кроме того, в текущем году при финансировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья реализует проект «Здоровое поколение». В августе прошлого года центр получил на его реализацию 1,5 млн рублей. Проект разработан в целях повышения эффективности реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья средствами адаптивной физкультуры в условиях реабилитационного центра. Для работы в этом направлении было приобретено новое оборудование, кабинет БОС «Аппарат функционального биоуправления с биологической обратной связью». С его помощью решаются задачи по восстановлению и тренировке нарушенного мышечного чувства, повышению сократительной способности ослабленных мышечных групп, снижению уровня спастичности мышц, устранению патологической синергии и асинергии, восстановлению реципрокности между мышцами-антагонистами. Занятия на аппарате БОС позволяют более точно определить физические возможности ребенка-инвалида для занятий тем или иным видом спорта.

В общей сложности деловая программа VIII всероссийской выставки «Вместе — ради детей!» включает более 100 мероприятий. Это тематические пленарные сессии с участием представителей федеральных и региональных органов власти, российских и международных экспертов, а также экспертные сессии, специальная сессия от экспертов и экспертных партнерских организаций фонда.

Работа форума завершится 9 сентября. По итогам будут награждены лучшие практики работы регионов с семьями.