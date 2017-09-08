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Волонтеры Википедии проведут марафон «Неделя Башкортостана»

ОБЩЕСТВО

Волонтеры Википедии проведут марафон «Неделя Башкортостана» Фото: ИА «Башинформ»

Волонтеры Википедии проведут марафон «Неделя Башкортостана» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

С 11 по 17 сентября волонтеры проведут в русскоязычном сегменте Википедии марафон «Неделя Башкортостана», который станет частью проекта «Неделя европейского региона».

«В рамках акции все желающие могут создать статьи о Башкортостане, населении, культуре, истории, экономике нашего региона. Также планируется улучшение уже существующих статей о Башкортостане, предлагается размещение своих фотографий на Викискладе», — сообщил один из организаторов марафона Идель Ишбаев.

Параллельно участники марафона могут зарегистрировать свои статьи и изображения на конкурс «Башҡортостан 100», проводимый в башкирском сегменте Википедии.

Работа над проведением «Недели Башкортостана» шла два года. Волонтеры подготовили список для создания более 400 важнейших статей по тематике, более 700 статей для улучшения.

Помощь в организации и проведении «Недели Башкортостана» оказывает группа «Викимедийцы Башкортостана». Она объединяет людей, заинтересованных в проектах движения Викимедиа на башкирском языке и темах, связанных с Башкортостаном. 11 ноября 2015 года группа стала 49-й в мировом списке таких групп и первой в России.

Теги: Википедия
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