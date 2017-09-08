Ученые Башкирии выиграли многомиллионный грант Президентской программы исследовательских проектов

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Ученые Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета удостоены гранта Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда. На реализацию проекта «Математическое моделирование процессов тепломассопереноса, сопровождающихся физико-химическими превращениями, при инжекции диоксида углерода в газогидратный пласт» они получат три миллиона рублей.

Исследовательский проект ученых СФ БашГУ получил поддержку в рамках приоритетного направления «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии». Коллектив авторов возглавляет доцент кафедры прикладной информатики и программирования Марат Хасанов. Исследование рассчитано на три года, уточнили в пресс-центре БашГУ.

Всего на конкурс было подано более двух тысяч заявок, 239 из них поддержано финансированием. Сумма грантов — от трех до пяти миллионов рублей.

Президентская программа исследовательских проектов РНФ разработана для научных коллективов под руководством молодых ученых по поручению Президента РФ. Ее основные задачи — поддержать долгосрочные проекты ведущих ученых и создать карьерные траектории для перспективных молодых исследователей. Все проекты, претендовавшие на получение финансирования, должны создавать задел для решения конкретных задач в рамках одного из семи приоритетных направлений научно-технологического развития России.