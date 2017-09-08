В Уфе улица Расимы Каримовой появится в Кировском или Ленинском районах

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе улица, названная именем легендарного диктора Башкирского телевидения и радио Расимы Каримовой, появится в Кировском или Ленинском районах.

Как сообщили в мэрии, обращение ГТРК «Башкортостан» о присвоении имени диктора одной из уфимских улиц рассмотрено в Главном управлении архитектуры и градостроительства администрации Уфы. Экспертная комиссия по наименованию, переименованию адресных элементов на своем очередном заседании одобрила поступившее предложение.

В настоящее время рассматриваются варианты для присвоения наименования одной из новых улиц в Кировском или Ленинском районах столицы республики.