В Уфе открывается выставка уникальных авторских изделий из дерева

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Национальном музее Республики Башкортостан открывается персональная выставка художника-скульптора Сергея Павлова «Чудо-кап и Павловская ЛАПА» (Лучшие авторские произведения анималистики).

На выставке представлены 100 работ, выполненных из дерева. Это скульптурные жанровые композиции, панно, уникальные шкатулки, графика и одно из направлений, в котором в последнее время работает автор – скульптуры с тайничком. Это стилизованные животные, птицы, сказочные звери. Тема башкирского эпоса и быта затронута скульптором в этой серии. «Башкирский всадник», «Сабантуй», «Кураист», «Абийка» придают местный национальный колорит, призывают задуматься о сохранении традиций и природы, перекликаясь с «Годом Экологии», которым объявлен нынешний год.

В своих работах художник использует самые разные виды древесины. Это знаменитый башкирский капо-корень, ильм, дуб, бук, красное дерево и липа – самый благодатный для обработки материал, обладающий положительной энергетикой, которая в сочетании с любовью и мастерством скульптора превращается в удивительные изделия, радующие зрителей теплотой и фантазией.

«Капо-корень занимает большую часть в экспонируемой коллекции. Из него выполнены часы, вазы, шкатулки, скульптура малых форм. Капо-корень зачаровывает зрителя природным рисунком, подчеркивая задумки художника. В Башкирии всегда использовали кап для изготовления утвари и украшения жилища. Сергей Павлов нашел свой подход к этому ценному материалу», — прокомментировали в музее.

Представленная коллекция выполнена Сергеем Павловым на протяжении многих лет, поэтому прослеживаются разные периоды творчества художника-скульптора. Его работы хранятся в частных коллекциях нашей страны и за рубежом.