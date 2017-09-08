Рустэм Хамитов подписал указ о проведении VI Всемирной фольклориады Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов подписал указ о проведении VI Всемирной фольклориады Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава республики Рустэм Хамитов подписал Указ о проведении в 2020 году в Башкортостане VI Всемирной фольклориады.

Документ подписан во исполнение Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О проведении VI Всемирной фольклориады», а также в целях обеспечения эффективной организации процесса подготовки к этому событию.

Указом утверждён состав республиканского организационного комитета по подготовке и проведению Фольклориады. Правительству республики поручено до 1 ноября 2017 года разработать и утвердить соответствующий план мероприятий и составы рабочих групп оргкомитета.

Главам администраций муниципальных районов и городских округов рекомендовано разработать и утвердить аналогичные планы мероприяитий.

Всемирная фольклориада является частью официальных мероприятий Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF). Традиционно в ней принимают участие около трёх тысяч артистов из 60-80 стран.

Первая Фольклориада была проведена в 1996 году в Голландии, вторая – в 2000 году в Японии. Третьим местом проведения Фольклориады стала Венгрия. В 2012 году с успехом прошла четвертая Всемирная фольклориада CIOFF в Южной Корее. Страной проведения Всемирной фольклориады-2016 стала Мексика.

В октябре 2015 года на 45-м Всемирном конгрессе и Генеральной Ассамблее Международного совета организации фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF) было объявлено, что Фольклориада 2020 года пройдёт в Республике Башкортостан.