Реконструкторы из Башкирии выступили на фестивале «День Бородина-2017»

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Реконструкторы из Башкортостана приняли участие в Международном военно-историческом фестивале «День Бородина-2017». Мероприятие посвящено 205-й годовщине Бородинского сражения. В Можайский район Московской области отправились сотрудники Республиканского музея Боевой Славы совместно с военно-историческими клубами Республики Башкортостан («Уфимский пехотный полк», «1-й Башкирский конный полк «Любизар»).

В масштабной реконструкции «День Бородина-2017» было задействованы 1,2 тысячи человек из России, Белоруссии, Германии, Чехии, Великобритании и Франции. Помимо показа зрелищных эпизодов «живой истории» программа фестиваля включала мемориальные и торжественные мероприятия у главного монумента на батарее Раевского и у командного пункта Наполеона в деревне Шевардино.

Музейные специалисты изучили опыт проведения мероприятий международного уровня, проводимого Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником под эгидой Министерства культуры РФ, Министерства культуры Московской области, Международной военно-исторической ассоциации и Российского военно-исторического общества. Установлены контакты с военно-историческими клубами — участниками фестиваля.

Участники фестиваля посетили музей-заповедник «Бородинское поле», памятники Бородинского сражения, мемориальный памятник Первому башкирскому конному полку.