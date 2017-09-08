Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.99

EUR 68.69

10 сентября Воскресенье

Уфа   °

Реконструкторы из Башкирии выступили на фестивале «День Бородина-2017»

КУЛЬТУРА

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Реконструкторы из Башкортостана приняли участие в Международном военно-историческом фестивале «День Бородина-2017». Мероприятие посвящено 205-й годовщине Бородинского сражения. В Можайский район Московской области отправились сотрудники Республиканского музея Боевой Славы совместно с военно-историческими клубами Республики Башкортостан («Уфимский пехотный полк», «1-й Башкирский конный полк «Любизар»).

В масштабной реконструкции «День Бородина-2017» было задействованы 1,2 тысячи человек из России, Белоруссии, Германии, Чехии, Великобритании и Франции. Помимо показа зрелищных эпизодов «живой истории» программа фестиваля включала мемориальные и торжественные мероприятия у главного монумента на батарее Раевского и у командного пункта Наполеона в деревне Шевардино.

Музейные специалисты изучили опыт проведения мероприятий международного уровня, проводимого Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником под эгидой Министерства культуры РФ, Министерства культуры Московской области, Международной военно-исторической ассоциации и Российского военно-исторического общества. Установлены контакты с военно-историческими клубами — участниками фестиваля.

Участники фестиваля посетили музей-заповедник «Бородинское поле», памятники Бородинского сражения, мемориальный памятник Первому башкирскому конному полку.

Теги: военно-историческая реконструкция, Бородинское сражение
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть