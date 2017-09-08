Рима Баталова: «Решение Международного Паралимпийского Комитета о продлении санкций было ожидаемым»

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Решение МПК было ожидаемым, и мы в целом были к нему готовы, однако это не делает его менее абсурдным по своей сути. Лично у меня складывается ощущение, что мы имеем дело с роботами или с людьми, утратившими способность адекватно воспринимать ситуацию. Возможно, на наличие допинга стоит проверять не только спортсменов, но и всех международных спортивных чиновников». Об этом заявила депутат Госдумы, прославленная российская спортсменка Рима Баталова.

«Паралимпийский Комитет России за короткое время сделал всё возможное и даже больше в сложившейся ситуации, предпринял титанические усилия по выполнению критериев, которые были нам выдвинуты. Собственно, это признают и сами чиновники из МПК, за что им большое спасибо! Однако, те два оставшихся критерия, которые мешают МПК полностью восстановить членство ПКР, находятся за гранью сферы влияния нашего Паралимпийского Комитета. Я говорила об этом с самого начала и настаивала на том, чтобы эти критерии были исключены из итогового списка требований», — считает депутат.

Рима Баталова нашла в решении МПК и ложку меда. Радует, что МПК высоко оценил проделанную работу.

«Это позволяет мне сделать вывод, что мы на верном пути и уже сделали самый главный, пусть и первый шаг на пути полного восстановления членства ПКР в международных структурах. И, конечно, самое главное, это то, что часть наших спортсменов все-таки сможет выступить на Паралимпийских играх в Пхенчхане, пусть и под нейтральным флагом! Для наших паралимпийцев это сейчас самое важное. Ведь они этим живут, отдают себя полностью и без остатка на тренировках, чтобы сбылась их самая заветная мечта — выступить на Паралимпийских играх. За это я очень рада», — сказала Рима Баталова.

Парламентарий заверила, что не планирует останавливаться на достигнутом и не прекратит работу, «пока не добьемся полного восстановления членства ПКР в МПК! Все мы хотим слышать наш гимн и видеть наших спортсменов на высшей ступеньке пьедестала с российским флагом».