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Фильм «Из Уфы с любовью» удостоен еще одной награды

КУЛЬТУРА

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Фильм «Из Уфы с любовью» удостоен еще одной награды. Романтическая комедия Айнура Аскарова получила специальный приз имени писателя Бориса Васильева на Х Всероссийском кинофестивале «Золотой Феникс». Итоги кинофорума подведены в четверг вечером в кинотеатре «Современник».

Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс» проходил в Смоленске с 3 по 7 сентября уже в десятый раз. В конкурсных программах было представлено 22 игровых фильма, 12 полнометражных и 10 короткометражных. Жюри возглавлял писатель, драматург, публицист, автор более 30 кинокомедий, заслуженный деятель искусств России Аркадий Инин.

Теги: кино
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