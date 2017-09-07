Шахматисты Башкирии успешно стартовали на молодежном чемпионате Европы Фото: спортшкола №23 Уфы

Шахматисты Башкирии успешно стартовали на молодежном чемпионате Европы Фото: спортшкола №23 Уфы

УФА, 7 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В румынском городе Мамае стартовал молодежный чемпионат Европы по шахматам. В число его участников попали и два молодых талантливых спортсмена из Башкирии.

Шахматист из уфимской спортивной школы №23 Тигран Мухутдинов играет в возрастной категории до 14 лет, талантливый шахматист из спортивного клуба «Толпар» Артур Гайфуллин — в группе до 16 лет. Обе «звездочки» республиканских шахмат прошли через серьезный предварительный отбор, в том числе и внутри страны, чтобы попасть в число ведущих молодых дарований континента.

Спортсмены республики начали чемпионат успешно. Тигран Мухутдинов свел вничью партию с уже известным у себя на родине в Австрии Фабианом Хечлом, а Артур Гайфуллин одержал красивую победу над турецким шахматистом Хакки-Берет Далгаром. При этом специалисты высоко оценили стиль игры представителей Башкирии, предположив, что они могут дать серьезный бой признанным фаворитам чемпионата. Каждому из наших мастеров предстоит сыграть в чемпионате еще по восемь партий. Конкуренция за призовые места обещает быть очень острой, ведь вместе с шахматистами из Башкирии в их возрастных группах выступают от ста и больше сильнейших молодых мастеров из 49 стран Европы, сообщили в спортивной школе №23 Уфы.