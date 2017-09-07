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В горнолыжном центре «Мраткино» будет построен современный гостинично-развлекательный комплекс

СПОРТ

В горнолыжном центре «Мраткино» будет построен современный гостинично-развлекательный комплекс

Фото: Айгуль Кирамова

В горнолыжном центре «Мраткино» будет построен современный гостинично-развлекательный комплекс

Фото: Айгуль Кирамова

УФА, 7 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В ближайшие два года на базе горнолыжного центра «Мраткино» в Белорецком районе республики появится достойная инфраструктура — современный гостинично-развлекательный комплекс. Инвестиционное соглашение об этом было подписано весной текущего года в Сочи. Проект планировки инфраструктуры отелей и гостиниц утвержден.

«Новые отели — актуальная и востребованная тема. Ежегодно в зимний сезон в «Мраткино» приезжают более 50 тысяч человек, однако мощностей, которые сейчас имеются на курорте по гостиничным комплексам и канатным дорогам, не хватает для комфортного пребывания отдыхающих. Все эти вопросы мы стараемся решать. Рассчитываем, что наш горнолыжный центр по своей специфике будет работать круглогодично. За последние три года в «Мраткино» в спортивные сооружения и инфраструктуру вложено более 700 миллионов рублей, благодаря чему сегодня мы имеем возможность проводить соревнования на всероссийском уровне. В частности, в этом году здесь прошли соревнования на Кубок страны, — сказал глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов. — Мы надеемся, что новая инфраструктура будет устраивать все категории туристов — и профессиональных горнолыжников, и тех, кто приезжает просто покататься и полюбоваться природой».

Добираться до горнолыжного центра тоже стало комфортнее. Здесь капитально отремонтирована дорога. Стоимость работ от стадиона «Металлург» до ГЛЦ «Мраткино» составила чуть более 25 млн рублей, которые были выделены из местного бюджета. Протяженность дороги порядка 3 км. Сейчас идут работы по строительству новой парковки.

«В рамках развития туристско-рекреационного кластера «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала» мы формируем взаимодействие горнолыжных центров: «Банное», «Абзаково» и «Мраткино». Рассчитываем, что здесь будет единая пропускная система. Это будет удобно для тех людей, которые приезжают сюда отдыхать. В течение одного дня они смогут покататься на всех трех курортах. Эта наша первостепенная задача», — отметил глава района.

В настоящее время в ГЛЦ «Мраткино» восемь трасс общей протяженностью чуть более 8 км. Самая длинная — 1,5 км. В прошлом году был построен административный корпус-ангар под размещение специализированной техники. В настоящее время необходимо строительство еще одного бугельного подъемника на южном склоне трассы. Работы по улучшению инфраструктуры «Мраткино» будут продолжаться.

Теги: горнолыжный центр «Мраткино»
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