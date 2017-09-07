В память о певице Хание Фархи фанаты устроили флешмоб - видео

УФА, 6 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня, 7 сентября, исполнилось 40 дней со дня смерти известной певицы Хании Фархи. В Казани около Татарского театра им. Камала состоялся флешмоб, посвященный ее памяти.

Как сообщил организатор флешмоба Ринат Шаяхметов, всего на акцию памяти собралось более 400 человек. Поклонники певицы исполнили один из самых ранних хитов певицы — песню «Альдермеш». Люди пели хором, прихлопывая в такт, многие принесли с собой текст песни. Среди участников флешмоба были как люди в возрасте, так и молодежь.

Фанаты певицы, проживающие в Башкортостане, также планируют организовать акции памяти.

Напомним, звезда башкирско-татарской эстрады Хания Фархи ушла из жизни 27 июля 2017 года после сердечного приступа в возрасте 57 лет.