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15 августа Вторник

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Как открыть своё дело и стать предпринимателем - тренинг на эту тему пройдёт в Уфе

ОБЩЕСТВО

Как открыть своё дело и стать предпринимателем - тренинг на эту тему пройдёт в Уфе Фото: Олег Яровиков

Как открыть своё дело и стать предпринимателем - тренинг на эту тему пройдёт в Уфе Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Ознакомительный тренинг на тему «Создание бизнеса: знакомство с азбукой предпринимателя» пройдёт в Уфе (ул. Карла Маркса, 3, конференц-зал) 30 августа. Оставить заявку и посмотреть календарь обучения можно здесь.

В рамках тренинга участникам расскажут обо всех этапах, которые необходимо выполнить потенциальному предпринимателю для открытия собственного бизнеса, шаги, которые нужно предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идей до регистрации предприятия. Итогом изучения и освоения программы станет готовый бизнес-план.

Тренинг будет полезен тем, кто намерен стать предпринимателем.

Каждый участник получит учебно-наглядное пособие, сообщили в Минспорта РБ.

Телефон для справок: +7 (347)276-95-71; электронная почта: tpprb@inbox.ru

Теги: предпринимательство, семинары
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