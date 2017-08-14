В Уфе улица Заки Валиди закрыта для проезда на 10 дней

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе улица Заки Валиди на 10 дней закрыта для проезда. В частности, до 24.00 24 августа будет перекрыта проезжая часть в районе жилого дома №9. Причина — продолжающиеся работы по капитальному ремонту тепломагистрали на ул. З. Валиди.

Как напомнили в пресс-службе администрации города, протяженность участка капитального ремонта на этой улице составляет 485 метров. Работы проводятся в четыре этапа для того, чтобы провести ремонт без отключения горячей воды у потребителей. Также это позволило избежать полного и длительного перекрытия проезжей части улицы.

При проведении работ используются трубы с технологией ППУ (пенополиуретановой) — срок службы таких труб 25-30 лет, при этом сокращаются потери тепла, а также происходит значительная экономия воды, топлива и электроэнергии. Завершить ремонт планируется до начала отопительного сезона.