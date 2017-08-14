В Башкирии годовалая девочка выжила после падения с четвертого этажа Фото: автор В Башкирии годовалая девочка выжила после падения с четвертого этажа Фото: автор

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 13 августа в детскую больницу Салавата привезли годовалого ребенка. Девочка из-за недосмотра родителей выпала из окна четвертого этажа. В отделе МВД России по Салавату сообщили, что медики диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и тупую травму живота.

В ведомстве обратились к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра.

«Если в доме есть маленькие дети, окно в их присутствии должно быть обязательно закрыто на замок или открыто только на вертикальное проветривание и зафиксировано на ключ, — напоминают специалисты об элементарных правилах безопасности. — Нельзя разрешать детям играть на подоконниках, это не место для игр и развлечений. Нельзя оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок. Необходимо установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно».