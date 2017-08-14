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14 августа Понедельник

Уфа   °

Инспекторы Апимондии оценят готовность Уфы к проведению конгресса пчеловодов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостан прибывают члены Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия». Цель визита — инспекция инфраструктуры Уфы в рамках заявочной кампании Российской Федерации на проведение Международного пчеловодческого конгресса «Апимондия» и выставки «АпиЭкспо» в 2021 году. Об этом сообщает портал ветеринария.рф.

В составе делегации президент Международной федерации «Апимондия» Филип Маккейб (Ирландия), генеральный секретарь Апимондии Рикардо Джаннони-Себастианини (Италия), а также представители оргкомитета конкурса и выставки. Заявочный комитет России будет представлять президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

Представители Апимондии станут почетными гостями Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пчеловод», который пройдет 16 августа на ипподроме «Акбузат». Инспекционная группа ознакомится с предлагаемыми местами проведения открытия конгресса и выставки, отелями, рекомендованными для размещения участников мероприятий, техническими, а также туристическими турами для гостей форума.

Теги: Апимондия, конкурс пчеловодов
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