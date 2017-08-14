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Аграрии Башкирии собрали первые 133 тысячи тонн зерна

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Аграрии Башкирии собрали первые 133 тысячи тонн зерна Фото: автор

Аграрии Башкирии собрали первые 133 тысячи тонн зерна Фото: автор

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане, при средней урожайности 22,7 центнера, с каждого гектара намолочено 133 тысячи тонн зерна. Больше всех зерна пока собрали хлеборобы Альшеевского и Куюргазинского районов — 10,2 и 10,9 тысячи тонн, соответственно.

При этом самая высокая урожайность среди озимых отмечается у пшеницы (26 центнеров с гектара), среди яровых — у ячменя (26,1 центнера с гектара).

Среди районов по урожайности зерновых и зернобобовых культур лидируют Чекмагушевский, Стерлитамакский и Мелеузовский. С каждого гектара здесь собирают от 31,2 до 38,3 центнера зерна.

По данным пресс-службы Минсельхоза региона, зерновые и зернобобовые культуры скошены сейчас на 112 тысячах га (шесть процентов площадей), обмолочены — на 59 тысячах га (три процента).

Высокими темпами ведут уборочные работы аграрии Дюртюлинского, Альшеевского, Чекмагушевского, Куюргазинского, а также Илишевского, Шаранского и Зилаирского районов.

Теги: сельское хозяйство, зерно, урожай
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