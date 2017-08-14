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14 августа Понедельник

Уфа   °

Школьная пора: где в Уфе купить качественную школьную форму и сэкономить

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

До начала нового учебного осталось чуть больше двух недель. Многие родители в эти дни озадачены: где купить качественную школьную форму. Учитывая значимость вопроса, специалисты республиканского Госкомитета по торговле и защите прав потребителей рассказали, как это сделать быстро и при этом не нанести существенный урон семейному бюджету.

Как оказалось, лучшее место для таких покупок — это традиционные школьные ярмарки. Многие из них разворачиваются на разных площадках Уфы и других городов республики.

Активные участники таких ярмарок — республиканские предприятия, которые предлагают не только красивую, но и безопасную одежду. Это ООО «Уфимский трикотаж», Уфимское швейное предприятие «Радуга», ООО «Фабрика «Одежда» (г. Стерлитамак), ООО «Ишимбайское красильно-отделочное производство», ЗАО «Ишимбайская фабрика трикотажных изделий». Практически все они — дипломанты проекта «Продукт Башкортостана».

По информации Госкомитета по торговле РБ, продукция этих предприятий с честью выдержала проведенные специалистами Роспотребнадзора лабораторные испытания.

Именно такие товары — качественные и проверенные — предлагают школьные ярмарки, организованные на площадках выставочного комплекса «Баштехинформ», ТРЦ «Планета», ТЦ «Башкирия».

По мнению специалистов, школьные ярмарки очень удобны, так как позволяют сэкономить время, силы и деньги, ведь в одном месте, без очередей и многочасовых хождений по разным магазинам, можно приобрести всё необходимое по ценам производителей.

С 21 августа по 4 сентября Управление Роспотребнадзора по РБ проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-47-67.

Теги: школьная ярмарка
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