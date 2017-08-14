В Башкирии стали известны самые травмоопасные отрасли

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Самыми травмоопасными отраслями в Башкортостане названы обрабатывающие производства, строительство, лесное и сельское хозяйство, а также сфера ЖКХ.

Как подчеркнули сегодня на совещании в республиканском правительстве, каждый трагический случай на производстве становится предметом пристального изучения.

По словам руководителя Государственной инспекции труда в РБ Татьяны Астрелиной, за январь-июль этого года в регионе наблюдается снижение количества погибших на производстве. Так, если за первые семь месяцев 2016 года на производстве погибли 36 человек, то в текущем году — 29. По мнению участников совещания, необходимо наладить работу ведомственного и отраслевого контроля соблюдения на предприятиях требований охраны труда.

Для снижения травматизма в регионе разработана методика расследования и учета так называемых производственных микротравм. В 96 процентах случаев получение микротравм является следствием опасного поведения самих работников, которое нередко приводит и к серьезным происшествиям.

Для подведомственных учреждений республиканских органов власти и местного самоуправления использование такой методики обязательно, подчеркнули на совещании в правительстве. Ознакомиться с документом можно здесь.