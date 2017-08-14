Концерт памяти Виктора Цоя состоится в Уфе в формате акустического вечера 15 августа Фото: Коллаж Дмитрия Слезина Концерт памяти Виктора Цоя состоится в Уфе в формате акустического вечера 15 августа Фото: Коллаж Дмитрия Слезина

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В понедельник, 14 августа, в некоторых СМИ появилась информация, что концерт памяти Виктора Цоя, запланированный на 15 августа в Уфе, отменен или перенесен на другое время.

Один из организаторов концерта Кирилл Мельников разъяснил ситуацию: «У нас действительно некоторые проблемы с оборудованием, но провести это мероприятие мы планируем на том же месте в то же время. Это будет акустический вечер (гитара, подключенная к оборудованию, без барабанов, баса, соло). Петь песни группы «Кино» будут Виталий Макухо (группа Lucky Ones) и авторы-исполнители Марсель Рой и Artur Smith. Рассчитываем часа на два».

Концерт памяти Виктора Цоя (21.06.1962 — 15.08.1990) состоится на сцене перед Lifestyle-центром «Башкирия» в 19 часов.