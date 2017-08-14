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14 августа Понедельник

Уфа   °

В Уфе на торгах имущества должников выставят 170 беседок, трактор и автомобили

ОБЩЕСТВО

В Уфе на торгах имущества должников выставят 170 беседок, трактор и автомобили Фото: Олег Яровиков

В Уфе на торгах имущества должников выставят 170 беседок, трактор и автомобили Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе состоятся торги по реализации арестованного имущества должников. На продажу выставят легковые автомобили стоимостью от 12 тысяч до 377 тысяч рублей. Любой желающий сможет приобрести сельскохозяйственную технику — дисковый мульчировщик, трактор и грузовой полуприцеп.

В пресс-службе УФССП по РБ сообщили, что один из необычных лотов, представленных на августовских торгах, — это 170 разборных беседок «Каскато» на общую сумму в 2 456 500 рублей.

На все вопросы о месте и условиях приобретения указанных лотов ответят специалисты ООО «33-й трест» по телефонам: (347) 286-51-39, 286-51-40.

Теги: служба судебных приставов
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