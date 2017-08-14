Башкирские музыканты изготовили курай на глазах у жителей Санкт-Петербурга

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирские музыканты изготовили курай из тростника на глазах у жителей Санкт-Петербурга. Об этом агентству «Башинформ» рассказал руководитель этно-группы «Йатаган» Ильдар Шакир.

Коллектив выступил на Международном этническом фестивале «Музыки Мира». На праздник съехались представители разных регионов России (Карелии, Бурятии) и зарубежья — Казахстана, Франции. Мероприятие прошло в центре Санкт-Петербурга, в Шереметевском дворце, где сейчас располагается Музей музыки.

«Мы подарили собравшимся в Музее музыки эмоции, тепло, радость, а еще подписанный нами диск группы «Йатаган» и изготовленный нами курай», — сообщил собеседник агентства.