В уфимском аэропорту открылась уникальная историческая выставка Фото: пресс-служба аэропорта «Уфа» В уфимском аэропорту открылась уникальная историческая выставка Фото: пресс-служба аэропорта «Уфа»

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском аэропорту, в терминале внутренних авиалиний, все желающие могут посетить бесплатную круглосуточную выставку «В авиации мелочей нет». Она приурочена ко Дню Воздушного флота России.

Экспозиция находится в общедоступной зоне аэровокзала.

«В название выставки вынесены слова, которые являются, пожалуй, главным девизом всех, чья работа связана с авиаперевозками. Ведь гражданская авиация — это не только романтика, но и огромная ответственность и здесь действительно не бывает мелочей», — прокомментировали в пресс-службе столичного авиаузла.

На выставке можно увидеть вещи, ставшие свидетелями того, как развивалась, менялась, росла отрасль. Например, винт с биплана 40-х годов, настоящий черный ящик с самолета, огромные багажные весы, на которых раньше взвешивали чемоданы.

Экспонаты принадлежат не только уфимскому аэропорту, часть из них предоставлена Башкирским центром организации воздушного движения, музеем аэродрома «Максимовка», приволжским филиалом авиационной метеорологической станции Уфы. Тут можно ознакомиться с представляющими историческую ценность личными вещами бывших и действующих работников аэропорта.