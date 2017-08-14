В Башкирии создадут Центр развития детской одаренности Фото: автор В Башкирии создадут Центр развития детской одаренности Фото: автор

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на пленарной части Республиканского августовского совещания 12 августа заявил, что в республике сегодня наблюдаются единичные примеры сетевого взаимодействия образовательных учреждений разного уровня. Большая их часть остаётся вне этого поля.

«В том числе и по этой причине нет системной работы с одарёнными детьми, снижаются темпы олимпиадного движения, ухудшаются его результаты. Конечно же, это очень плохо. Нам надо выправлять ситуацию. В каждой образовательной организации должны быть специалисты, подготовленные к работе с юными талантами. Министерство образования должно координировать эту деятельность, создавать условия для самореализации одарённой молодёжи», — сказал глава республики.

На встрече с журналистами министр образования РБ Гульназ Шафикова сообщила, что в республике появится Центр развития одаренности.

«Для того чтобы выправить ситуацию, мы, конечно же, создаем у себя, на сегодняшний день, Центр развития одаренности. Пока у нас был просто центр, в котором работают три человека, занимающиеся организацией регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. А нам нужно, чтобы у центра были электронная площадка и ресурсы, чтобы проводить тренировочные сборы, отбирать самых-самых одаренных детей, приводить их для того, чтобы они проходили различные курсы. Чтобы, не отрываясь, может быть, от семьи, готовились к различным олимпиадам и поступали в самые лучшие вузы, но и возвращались обратно», — отметила Гульназ Шафикова.

По словам министра, в республике нет банка одаренных детей, нет прикрепленных педагогов, которые бы их вели, нет специальных лагерей для одаренных детей.

«Это всё мы в этом году начинаем дальше развивать и закладываем на это очень хорошие средства — в два раза мы увеличили финансирование этого центра», — добавила руководитель ведомства.