УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе отметят юбилей культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Лекторий «Событие и текст: размышление в библиотеке», посвященный книге, пройдет в Национальной библиотеке РБ. Роман рассмотрят в общественно-культурной и идеологической среде времен советского «застоя» и проведут исторические и литературные параллели с современностью.

В лектории примут участие кандидат филологических наук Татьяна Желватых, кандидат философских наук Надир Хидиятов, художник Александр Соболев. Лекторий состоится 16 августа в 18.30 в тренинг-центре Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ (ул. Ленина, 4, главный корпус, 2-й этаж).

Роман Михаила Булгакова в сокращенном варианте был издан 50 лет назад в журнале «Москва». Публикация текста стала культурным событием мирового масштаба. Роман уже 50 лет будоражит умы не одного поколения читателей, вокруг него не утихают споры, предлагаются новые трактовки героев, ситуаций и смыслов.