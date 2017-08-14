С банковских карт россиян за год украли 650 млн рублей Фото: Олег Яровиков С банковских карт россиян за год украли 650 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С банковских карт россиян в прошлом году хакеры украли 650 млн рублей, сообщают «Известия».

По сравнению с 2015 годом этот показатель упал на 15%, поскольку россияне изучили наиболее популярные схемы мошенничества и научились не реагировать на них. Это следует из расчетов, которые для «Известий» провела компания Zecurion, специализирующаяся на безопасности банковского обслуживания.

Однако уже в этом году, по ее прогнозам, объем хищений увеличится в стране до 750 млн рублей.

Как отмечают эксперты, кибермошенники совершенствуют схемы. Например, они начали представляться сотрудниками налоговой службы и под предлогом необходимости погашения долга получают необходимые данные.

Кроме того, кибермошенники, использующие методы социальной инженерии для хищений, как правило, звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, и просят сообщить данные карт (номер, CVV, PIN-коды). Также хакеры программируют интерактивные голосовые системы (IVR) для звонков гражданам. Или высылают на электронную почту клиентов банков письма со ссылками и файлами, ориентированными на их интересы. Открывая эти вложения, клиенты запускают вирус.

Одна из схем ориентирована на людей, продающих автомобили на различных интернет-ресурсах. В ней потенциальный покупатель предлагает сразу внести задаток за автомобиль на банковскую карту клиента. При этом «покупатель» просит продавца сообщить полученный на телефон код авторизации, назвав который, владелец не увидит ни задатка, ни своих денег.

Нарушители используют как приманку новые сервисы дистанционной оплаты — например, Avito, а также появляющиеся платежные государственные услуги — налоги, пошлины. Обычных граждан чуть проще обмануть, представляясь именно сотрудниками госорганов, констатируют эксперты.

«Известия» советуют никому не сообщать данные своих карт (номер, CVV, PIN-коды, одноразовые пароли от операций). Иначе вы будете сами виноваты в том, что потеряли деньги, ведь данные сообщили именно вы. Банк не возместит потерянный ущерб. Обычно сотрудники банков спрашивают только ФИО и последние четыре цифры номера карты для проверки клиента. И то, когда клиент сам позвонил в банк.

Сотрудники банков и налоговой службы не просят им сообщить данные карт, даже если звонят с тем, чтобы проинформировать о задолженности. Они лишь просят ее погасить. Если есть сомнения, говорите, что перезвоните сами, и свяжитесь с банком или налоговой по официальным телефонам, указанным на их сайтах.

Не открывайте приложения из писем, пришедших с незнакомых адресов по электронной почте. Внимательно проверяйте адрес отправителя — отличие может быть в одной букве. Открыв приложение, вы рискуете загрузить вирус, который может добраться до интернет-банка и позволит мошенникам списать средства со счета.