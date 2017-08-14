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14 августа Понедельник

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В Уфе отберут новые дворы для участия в программе по формированию современной городской среды

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе отберут новые дворы для участия в программе по формированию современной городской среды Фото: Олег Яровиков

В Уфе отберут новые дворы для участия в программе по формированию современной городской среды Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы с 14 августа начала прием заявок на участие в отборе дворовой территории многоквартирного дома для включения в программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы. Заявки принимаются до 31 августа.

Получить более подробную информацию можно на сайте столичной администрации.

Как сообщало агентство «Башинформ», в республике благоустроят в этом году 354 двора с охватом 604 многоквартирных домов и 35 общественных территорий — это парки, скверы, площади, пешеходные зоны, набережные. В реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» участвуют 23 муниципалитета региона.

Минимальный перечень работ включает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн. В дополнительный перечень входит оборудование автомобильных парковок, детских или спортивных площадок, обустройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Приоритетный проект рассчитан на пять лет — до 2022 года. Со следующего года в программе благоустройства примут участие все населенные пункты Башкортостана с численностью населения более тысячи человек — это около 240 городов и поселков.

Теги: формирование современной городской среды
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