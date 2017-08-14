Природоохранная прокуратура Башкирии разбирается с фактом загрязнения водоема около пивзавода Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» Природоохранная прокуратура Башкирии разбирается с фактом загрязнения водоема около пивзавода Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан»

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура организовала проверку по сообщениям в СМИ о загрязнении водоема в Уфе. Как сообщало агентство «Башинформ», жители микрорайона Сипайлово пожаловались на массовый мор рыбы в воде около пивоваренного предприятия.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причина гибели водных биологических ресурсов, источник загрязнения водного объекта, а также лица, виновные в экологическом правонарушении», — прокомментировали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В администрации Уфы пояснили, что произошла утечка из канализационного колодца, находящегося на балансе пивзавода. МУП «Уфаводоканал» вместе с работниками предприятия локализовали утечку. Была организована замена участка канализационного коллектора диаметром 800 мм.

Кроме того, в Министерство экологии Башкортостана и Роспотребнадзор передана информация по факту гибели мальков рыбы.