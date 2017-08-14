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14 августа Понедельник

Уфа   °

Башкиры Татарстана выступили на самой высокой точке республики

КУЛЬТУРА

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На знаменитой горе Чатыртау (Шатер-гора) в Азнакаевском районе Татарстана состоялся VII Международный фестиваль народного творчества тюркских народов «Чатыр тауда җыен». На главной сцене выступили фольклорные коллективы со всей России. В народном празднике приняли участие башкиры Азнакаевского, Актанышского, Нижнекамского, Тукаевского районов Татарстана, выступили башкирский фольклорный ансамбль «Сал Урал» из города Нижнекамска и башкирский народный фольклорный ансамбль «Гульназира» города Набережные Челны.

«Гора Чатыртау — самая высокая географическая точка Татарстана — 343 метра. С вершины Чатыртау открывается такой вид, что захватывает дух. Издавна люди заметили положительную энергетику места, располагающую к умиротворению и душевному отдыху, — рассказал председатель правления региональной Национально-культурной автономии башкир Гали Хасанов. — На фестивале мы развернули башкирскую юрту, показали обычаи, познакомили с бытом, культурой, которые отличаются от других тюркских народов».

Издавна на горе Чатыртау старейшины собирались на йыйын (собрание), решали важные вопросы, а местное население устраивало праздники по древним обычаям. В театрализованном прологе главным персонажем выступил Чатыр-батыр. Гостями стали около трех тысяч человек. Фестиваль «Чатыр тауда җыен» проводится с 2011 года. Основная цель фестиваля — культурное сотрудничество тюркских народов, возрождение и развитие культурных традиций, духовного богатства, укрепление взаимопонимания и объединение народов.

Теги: фестиваль народного творчества
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