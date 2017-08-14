Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.18

EUR 70.75

14 августа Понедельник

Уфа   °

Школьные мероприятия с участием учеников сократятся в два раза - министр образования Башкирии

ОБЩЕСТВО

Школьные мероприятия с участием учеников сократятся в два раза - министр образования Башкирии Фото: Олег Яровиков

Школьные мероприятия с участием учеников сократятся в два раза - министр образования Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На дискуссионных площадках Республиканского августовского совещания, прошедшего с 11 по 12 августа в уфимском Конгресс-холле, участники затронули вопрос загруженности школьников. Помимо основной учебной программы, учащиеся участвуют в большом количестве школьных мероприятий. Министр образования Башкортостана Гульназ Шафикова прокомментировала ситуацию.

«Мы провели ревизию всех мероприятий, которые организуются в школах как республиканского, так и муниципального уровней. Только республиканских проводилось 220. Сейчас создаем единый календарь всех ведомств, полностью убираем всё, что повторяется, всё, что не так существенно и не результативно, — оставляем в два раза меньше тех мероприятий, которые будут проходить у учеников в школе», — сообщила глава ведомства.

Как информировало агентство «Башинформ», глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на пленарном заседании Республиканского августовского совещания по образованию. В мероприятии приняли участие руководители министерств и ведомств региона, специалисты федеральных органов власти, главы администраций муниципальных районов республики, директора образовательных учреждений и представители общественности — более 600 человек.

Теги: Министерство образования РБ, школа, учащиеся
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть