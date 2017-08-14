В Уфе сообщили о массовом отключении горячей воды до 20 августа Фото: Ксения Калинина
В Уфе сообщили о массовом отключении горячей воды до 20 августа
В Уфе сообщили о массовом отключении горячей воды до 20 августа Фото: Ксения Калинина
УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Предприятие «БашРТС» сообщило об отключении горячей воды в уфимских домах с 14 по 20 августа.
На неделю без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:
ул. Т.Янаби, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 45, 47, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51, 53, 53/1, 53/2, 57, 59, 59/1, 61, 63, 65, 65/1, 65/3, 67, 69, 69/1, 71;
ул. С.Богородская, 11, 11а, 13а, 13, 15, 15б, 15в, 15г, 15д, 17, 17а, 17б, 19, 19б, 21, 23, 29, 39, 45, 47, 49, 45/1;
ул. Глинки, 5, 7, 9, 11;
ул. Ферина, 1, 1а, 3, 4, 1/1, 1/2, 1/3, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 9, 9/1, 17, 17/1, 18, 19/1, 19/3, 17/2, 21, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1, 12, 14, 16, 20, 20/1, 20/2, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 28;
ул. Петрозаводская, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8г, 10, 10а, 10б, 10в, 14, 14а;
ул. Фурманова, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23;
ул. Мишкинская, 2, 4, 6, 8, 10, 12а;
Индустриальное шоссе, 123, 125;
ул. Байкальская, 100, 103, 105, 108, 110, 111, 126, 127, 128;
ул. Фадеева, 7;
ул. Транспортная, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 32, 32/1, 34, 34/3, 34/4, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46, 46/2, 48, 50/5, 52/2, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 52/3, 52/4, 46/1, 48/2, 52, 52/1;
ул. Фр.бригад, 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Мушникова, 1, 1/1, 2, 2/1, 4, 10, 3, 5, 5/1, 7, 7/3, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11/1, 11/3, 11/4, 13/1, 13/3, 13/4, 15, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 19, 20, 21, 21/1, 21/4, 21/3, 21/5, 23;
ул. Кольцевая, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 104, 106, 108, 107, 109, 111, 111/1, 107/1, 119, 133, 145а, 149;
ул. Свободы, 21, 23, 23/1, 25, 38/1, 40/1, 47/1, 47/2, 51/1;
ул. Борисоглебская, 1, 3, 5, 5/1, 4, 4/1, 8, 10,12, 7, 15, 17/1, 18, 20, 21/1, 22, 24, 26, 28, 28/1;
ул. Б.Хмельницкого, 126, 123, 125, 127, 127/1, 129, 131, 128, 132, 134, 133, 135, 143/1, 92, 92/1, 94;
ул. Вологодская, 66, 68, 64, 76, 76/1, 78, 141/1;
ул. Кремлевская, 53, 55, 53/1, 65, 67, 76;
ул. Коммунаров, 55;
ул. Калинина, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 55а, 65, 67, 69;
ул. Невского, 19, 21, 23, 25, 36, 38;
ул. Кулибина, 5, 7а, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19б;
ул. Короленко, 2, 4, 6, 8, 8а;
ул. Герцена, 50;
ул. Боткина, 4;
ул. Пекинская, 11а,17а, 33, 33/1, 35, 37;
ул. Российская, 1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 8, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 14, 25, 31, 33/2, 33/3, 37, 39, 40, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 41, 43, 44, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/14, 47, 60б, 66, 149/1, 149, 151, 153, 153/1;
Уфимское шоссе, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 23/2, 25, 25/1, 25/2, 25/3;
проспект Октября, 81/1, 81/2, 83, 83/1, 85, 85/2, 87/2, 83/2, 87/3, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89, 87, 91/1, 105/5, 109/2, 111/3, 152, 158, 113, 115/1, 117, 117/1, 117/2 , 121/1а, 119/3, 119/1, 121, 121/1, 123, 160/1, 162, 162/1а, 162/1, 164, 164/1, 166, 166/1, 168, 170/1, 93, 3/1, 93/2, 93/3, 93/4, 95, 95/1, 97, 97/1, 97/2, 101, 103, 103/1, 105, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 121/1, 123, 125, 127, 127/1, 127/1а, 129/1, 131, 131/1, 133, 133/1, 128, 130, 130/1, 130/3, 130/4, 132, 132/1, 132/2, 130/2, 135;
ул. Чудинова, 1, 1/1, 1/4, 2, 4, 5, 7, 7/1, 10, 12, 14, 16;
Бульвар Славы, 1, 2/1, 2/2, 2/3, 1а, 1в, 4, 5, 3, 11, 14, 15, 16, 17, 18;
ул. Блюхера, 2, 2/1, 4, 4/1, 6/1, 6/2, 3/1, 3/10, 6а, 6б, 6, 6/3, 6/4, 8, 8/1, 10, 10/1, 12/1, 8а, 10а, 12/2, 15, 17, 15/1, 14, 16, 18, 24, 13, 14/1, 12, 18/1, 20/1, 22/1, 24/1, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 50, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 19, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 28, 30, 32, 32/1, 34, 36, 36/1, 38, 38/1;
ул. Кузнецова, 5, 7, 9;
ул. Ладыгина, 7, 13/1, 15, 17/1, 17, 19, 21, 23;
ул. Львовская, 3;
ул. Д.Юлтыя, 3, 4, 4/1, 8, 9, 7;
ул. Руставели, 5, 18, 17, 19, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27,27/1, 27/2, 27/3, 20, 22/2, 24, 26, 28, 28/1, 29, 31, 35, 37, 37/1, 39;
ул. Кубанская, 1.
Ознакомиться с полным графиком отключения горячей воды на лето-2017 можно здесь.