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14 августа Понедельник

Уфа   °

В репертуаре уфимского Русского драмтеатра появится Лев Толстой

КУЛЬТУРА

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В репертуаре уфимского Русского драмтеатра появится имя великого русского классика Льва Толстого. Подготовка нового спектакля «Плоды просвещения» вступила в завершающую стадию. Премьера сатирической комедии состоится 8, 9 и 21 сентября.

Основной репетиционный период прошел еще до отпуска труппы. В настоящее время идут заключительные репетиции, дошиваются костюмы. Режиссер-постановщик — хорошо знакомый уфимцам Игорь Черкашин, художественный руководитель Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева. На сцене Русского драмтеатра он осуществляет уже седьмую постановку, пьеса Толстого ставится по его выбору. Столкновение нравственных законов представителей разных социальных слоев — крестьян и господ, показанное автором, имеет актуальное звучание в любое время.

«Это будет спектакль в стилистике классического русского психологического театра, — пояснила завлит Елена Попова. — Решили, что академическому драматическому театру хорошо иметь в своей афише имя Льва Толстого, а сюжет очень узнаваем».

В главной роли — Владимир Латыпов-Догадов, в роли Служанки — Татьяна Ахроменко.

Теги: премьера, Русский драмтеатр
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