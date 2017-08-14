Серьезное ДТП с участием двух внедорожников в Уфе: водитель «Ниссана» скончался в больнице Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ | Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Tfq17uPtcGk Серьезное ДТП с участием двух внедорожников в Уфе: водитель «Ниссана» скончался в больнице Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ | Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Tfq17uPtcGk

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе стали известны подробности серьезной аварии с участием двух внедорожников — «Ниссан Кашкай» и «Рено Дастер» — на улице Сельской Богородской, произошедшей 9 августа. На сайте «Комсомольская правда-Уфа» со ссылкой на знакомых 32-летнего водителя «Ниссана» сообщается, что он скончался в больнице 13 августа, по всей видимости, не приходя в сознание.

Новой информации о состоянии троих его пассажиров — 25-летнего мужчины, 30-летней женщины и 21-летней девушки, а также 62-летнего водителя «Рено» пока нет.

Как сообщало агентство «Башинформ», «Ниссан» ехал со стороны Черниковки и по касательной задел ВАЗ-2114. После этого иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в «Рено». В ДТП пострадали пять человек. Их с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.