Самые известные роботы мира едут в Уфу

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УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Робополис» — единственная интерактивная выставка технологий где можно трогать, общаться и играть с роботами.

19 августа уфимцы смогут увидеть достижения инженеров всего мира: из США, Канады, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Франции, Австралии и, конечно, России. Среди роботов российские гуманоиды, похожие на настоящих людей, робо-девушка KIKI, которая проконсультирует вас по любому вопросу, R.Bot Валера, который самостоятельно передвигается по выставке и знакомится с посетителями, Промобот Василий, который не только отлично шутит, но и отвечает на ваши шутки, кроме того, на выставке будет представлен робот Деревяка, который умело предсказывает будущее.

Также среди жителей «Робополиса» знаменитые японские собачки-роботы AIBO, роботы из «Звездных войн» R2D2 и BB8, которыми посетители смогут управлять взмахом руки, знаменитый ВАЛЛ-И и его подруга Ева, танцующие роботы, роботы — боксеры и много много других интересных жителей.

Море удовольствия получат как дети, так и взрослые. Ведь среди роботов будут и те, что знакомы всем по известным фильмам, а еще они все — живые. Так что с ними можно не только сделать селфи, но и поговорить.

Экспозиция дополнена 5 зонами виртуальной реальности, где каждый сможет прокатиться на американских горках, побывать на дне океана и даже поднять вертолет силой мысли.

— Тесла-шоу, робобокс, робозоопарк и робофутбол;

— Душевные разговоры и танцы с роботами;

— Полеты на квадракоптерах;

— Прибор для передвижения предметов силой мысли и еще много всего необычного, чего ты раньше никогда не видел.

Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.

Кроме того на трех мастер-классах дети смогут своими руками собрать костюм робота, порисовать 3D-ручками, сделать настоящую голограмму и главное — все, что они сделают, смогут унести с собой.

РОБОПОЛИС — это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками.

Выставка проходит при поддержке технопарка Сколково. Чтобы стать частью фантастического мира нужно лишь захватить с собой хорошее настроение. Возрастных ограничений нет. Так же нет ограничений по времени.

Погружение в будущее состоится в ТРЦ «ULTRA» c 19 августа до 24 сентября. Срок ограничен. Режим работы: с 10 до 22 часов ежедневно, без выходных.

Пошпионить за роботами можно тут: https://vk.com/robopolis

Билеты со скидкой можно приобрести на сайте Робополис.рф.