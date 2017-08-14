В Башкирии синоптики прогнозируют солнечную, но дождливую погоду Фото: Галина Бахшиева В Башкирии синоптики прогнозируют солнечную, но дождливую погоду Фото: Галина Бахшиева

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Начало новой рабочей недели в Башкортостане будет солнечным, но дождливым, прогнозируют синоптики. По информации республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадков не будет только в понедельник, 14 августа. Ветер сегодня северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем +17, +22.

Последующие два дня местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, слабый. Дневные температуры несколько повысятся и составят +22, +27 градусов. Ночью столбики термометров покажут +8, +13.