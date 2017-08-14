В Уфе женщина на «ВАЗ-2114» не уступила дорогу 18-летнему водителю на «Оке», есть пострадавшие Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе В Уфе женщина на «ВАЗ-2114» не уступила дорогу 18-летнему водителю на «Оке», есть пострадавшие Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе утром 13 августа напротив дома по улице Цюрупы произошло столкновение двух автомобилей. В пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что 32-летняя женщина за рулем «ВАЗ-2114» не уступила дорогу водителю «Оки», ехавшему по улице Коммунистической.

В результате столкновения водитель «Лады» отделалась ушибами. 18-летний житель Астрахани, управлявший малолитражкой, с различными переломами был доставлен в больницу, его 18 -летний пассажир также получил ушибы.