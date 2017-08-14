Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.18

EUR 70.75

14 августа Понедельник

Уфа   °

В Уфе стартовала широкомасштабная операция ГИБДД «Внимание - дети!»

ОБЩЕСТВО

В Уфе стартовала широкомасштабная операция ГИБДД «Внимание - дети!» Фото: Олег Яровиков

В Уфе стартовала широкомасштабная операция ГИБДД «Внимание - дети!» Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Уфы с 14 августа по 13 сентября проводится профилактическая акция «Внимание — дети!». Широкомасштабные мероприятия направлены на недопущение ДТП с участием несовершеннолетних.

Как рассказала агентству «Башинформ» сотрудник отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Ляйсан Исламгалиева, это месяц особого внимания к юным участникам дорожного движения.

«Во многом поведение детей на дороге обусловлено их неправильным восприятием дорожной ситуации. Поэтому их безопасность в первую очередь можем обеспечить мы — взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и главным образом водители транспортных средств», — сообщила представитель ведомства.

С начала нового учебного года в образовательных учреждениях инспекторы будут проводить профилактические беседы по Правилам дорожного движения с учащимися, педагогами и родителями, показывать тематические фильмы, а для школьников помладше — мультфильмы. Сотрудники ГИБДД напомнят руководителям школ о правилах организации перевозок детей в автобусах. Профилактические беседы будут проводиться и с водителями на автобусных стоянках и на автопредприятиях.

«В Правилах дорожного движения определены строгие требования к водителю и к пешеходу. Выполнение этих требований призвано обеспечить безопасность движения. Только взаимная внимательность и точное соблюдение ПДД обеспечат безопасность всех участников дорожного движения», — подчеркнули в ведомстве.

Теги: ГИБДД, профилактическая акция
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть