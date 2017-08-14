В Уфе стартовала широкомасштабная операция ГИБДД «Внимание - дети!» Фото: Олег Яровиков В Уфе стартовала широкомасштабная операция ГИБДД «Внимание - дети!» Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Уфы с 14 августа по 13 сентября проводится профилактическая акция «Внимание — дети!». Широкомасштабные мероприятия направлены на недопущение ДТП с участием несовершеннолетних.

Как рассказала агентству «Башинформ» сотрудник отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Ляйсан Исламгалиева, это месяц особого внимания к юным участникам дорожного движения.

«Во многом поведение детей на дороге обусловлено их неправильным восприятием дорожной ситуации. Поэтому их безопасность в первую очередь можем обеспечить мы — взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и главным образом водители транспортных средств», — сообщила представитель ведомства.

С начала нового учебного года в образовательных учреждениях инспекторы будут проводить профилактические беседы по Правилам дорожного движения с учащимися, педагогами и родителями, показывать тематические фильмы, а для школьников помладше — мультфильмы. Сотрудники ГИБДД напомнят руководителям школ о правилах организации перевозок детей в автобусах. Профилактические беседы будут проводиться и с водителями на автобусных стоянках и на автопредприятиях.

«В Правилах дорожного движения определены строгие требования к водителю и к пешеходу. Выполнение этих требований призвано обеспечить безопасность движения. Только взаимная внимательность и точное соблюдение ПДД обеспечат безопасность всех участников дорожного движения», — подчеркнули в ведомстве.