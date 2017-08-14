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14 августа Понедельник

Уфа   °

Житель Башкирии хотел взорвать прокуратуру за старые обиды

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Башкирии хотел взорвать прокуратуру за старые обиды Фото: Олег Яровиков

Житель Башкирии хотел взорвать прокуратуру за старые обиды Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Стерлитамакский городской суд Башкортостана поступило уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма — о готовящемся взрыве.

В пресс-службе Верховного суда РБ сообщили, что обвиняемый в мае этого года распивал спиртные напитки у себя дома. Он вспомнил старые обиды на работников прокуратуры Стерлитамака, которые привлекли его к уголовной ответственности. Под воздействием алкоголя мужчина позвонил по номеру «102» и сообщил оператору дежурной части ложную информацию о готовящемся акте терроризма. Дословно было сказано: «Они все обманывают, меня ни за что посадили, взорву прокуратуру».

Поступок пьяного гражданина привел к усилению служебной активности нарядов МВД России, направленному на предотвращение наступления общественно-опасных последствий. Была нарушена общественная безопасность и нормальная работа государственных и муниципальных органов. Силы и средства органов власти и охраны правопорядка были отвлечены на проверку данного ложного сообщения.

Сейчас по данному делу назначено судебное разбирательство.

Теги: суд, прокуратура, ложное сообщение об акте терроризма
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