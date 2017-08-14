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14 августа Понедельник

Уфа   °

БСК проводит геологическое изучение Карайгановского участка в Ишимбайском районе на предмет поиска каменных солей

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ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

В настоящее время для обеспечения потребности производств БСК в каменной соли компания проводит поисково-оценочные работы в районе деревни Карайганово. Работы осуществляются в соответствии с лицензией, выданной Управлением по недропользованию по Республике Башкортостан.

Получению лицензии предшествовала большая работа по согласованию с соответствующими государственными органами. После чего был разработан проект геологического изучения, который получил положительную оценку ФБУ «РОСГЕОЛЭКСПЕРТИЗА».

Проект разведки месторождения предполагает бурение скважин, одна из которых размещена на нераспределенном участке земель Ишимбайского района. Разрешение на ее бурение было получено в администрации Ишимбайского района (Постановление №1526 от 28.07.2017 года). Проезд специальной техники согласован с арендатором паев сельскохозяйственных земель.

Подрядчик ОАО Уральская геологосъемочная экспедиция (Екатеринбург) выполняет работы на участке, площадь которого не превышает 160 кв метров. После проведения поисково-оценочных работ этот участок земли будет рекультивирован так же, как и участки под раннее пробуренными скважинами. Всего, в соответствии с проектом предполагается бурение семь поисковых скважин, на шести из которых работы уже закончены.

Поисково-оценочные работы выполняются в полном соответствии с действующим законодательством и не имеют никакого отношения к разработке Тра-тау, — заявили в БСК.

По всем имеющимся вопросам можно обратиться в Башкирскую содовую компанию по телефону + (3473)29-78-88.

Теги: бск
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