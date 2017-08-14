В Уфе издали путеводитель для школьников по исторической части города Фото: Собор русских РБ



В Уфе издали путеводитель для школьников по исторической части города Фото: Собор русских РБ

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

РОО «Собор русских Башкортостана» совместно с писателем, краеведом, заведующим отделом публицистики республиканского литературно-художественного журнала «Бельские просторы» Анатолием Чечухой и членом Исполкома Собора русских РБ, историком Уфимской митрополии Павлом Егоровым выпустили в свет путеводитель по исторической части Уфы для школьников и их родителей.

«Мы назвали нашу книгу кратким справочником-путеводителем не только потому, что не претендовали в ней на представление полномасштабной информации, но и из-за желания выдержать туристический формат издания — книгу удобно просматривать на ходу. Путеводитель может быть полезен и для большинства уфимцев, желающих познакомиться со старинной Уфой, и, конечно, для школьников в плане занятий по истории родного края, уфаведению», — рассказал автор путеводителя Анатолий Чечуха.

В новый справочник-путеводитель включены все значимые улицы Уфы, существовавшие в 1917 году, но информация по некоторым из них настолько незначительна, что краеведы ограничились простым упоминанием об улице и истории её переименований, если таковая имела место. В то же время некоторым уфимским улицам, историческим и архитектурным памятникам на них впору посвящать целые книги, так что в некоторых случаях авторы не смогли обойтись и одной страницей. Анатолий Чечуха и Павел Егоров готовили это издание, продолжая традиции до сего дня популярных у любителей истории книг А.А. Гуляева «Иллюстрированная Уфа (Уфа в прошлом и настоящем)» 1914 года и справочника-путеводителя «Уфа» Х.Я. Тахаева, Л.Н. Фенина и М.Н. Куприяновой 1966 года издания, сообщили в пресс-службе Собора русских РБ.

Для более подробного знакомства с книгой и ее авторами при содействии РОО «Собор русских Башкортостана» в Уфе, в конференц-зале Собора русских РБ по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 6/8, 24 августа пойдет презентация путеводителя.

Начало мероприятия в 16 часов.